Eskişehir'de otomobil motosiklete yandan çarpıp yoluna devam etti

Tepebaşı — Dün gece, Bursa istikameti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi çevreyolunda dün gece meydana gelen olayda, Bursa istikametine giden ve arkasında yolcusu bulunan bir motosiklet sol şeritte seyrediyordu.

Kendiyle aynı yönde ilerleyen bir otomobili sollayarak geçmek isteyen motosiklet sürücüsünün tam o sırada, çevresini kontrol etmeden sol şeride geçen otomobil yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve yolcu kısa süreli panik yaşadı.

Motosiklete çarpan otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Olay anı bir kask kamerasına anbean yansıdı.

