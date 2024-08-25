Eskişehir'de Otomobil Şarampole Devrildi: İki Yaralı

Eskişehir'de Şarampole Devrilen Otomobil Kazası

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen bir kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, 71 Evler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde gerçekleşti. Kaza Anı ve Yaralılar

Sürücü F.K. yönetimindeki 03 YB 483 plakalı otomobil, yoldan çıkarak yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Kazada, sürücü F.K. ile araçtaki yolcu E.G. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yardım Eli

Kaza anında yoldan geçen bir düğün konvoyundaki sürücüler, durarak yaralılara yardım etmek için çaba gösterdiler. Olay yerinden gelen ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.