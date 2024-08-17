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Eskişehir'de Park Halindeki Araç Kundaklandı

Eskişehir'de park halindeki aracın kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aile, önceki saldırılara da maruz kaldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 07:08
Eskişehir'de Park Halindeki Araç Kundaklandı

Eskişehir'de Kundaklama Olayı Güvenlik Kamerasında

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yer alan Gündoğdu Mahallesi'nde, park halindeki bir hafif ticari aracın kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Ayşe Topçu'ya ait 26 ADM 951 plakalı aracın motor kısmından çıkan alevleri gören vatandaşların ihbarıyla, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay Anı Kamerada

Kundaklama anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir otomobilin yanına yaklaşarak, içerisinden uzanan bir şahsın aracı ateşe verdiği ve ardından olay yerinden kaçtığı görünüyor.

Aile Tehdit Altında Hissettiğini Belirtti

Ayşe Topçu, yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce kimliği belirsiz şahıslar aynı şekilde aracımı yakmaya çalıştı. İlk saldırı sonrası ailecek uyuyamıyoruz. Önce mazot kısmını, şimdi motor kısmını yaktılar. Bu durum, benim ve ailem için büyük bir tehdit. Çocuklarım burada yaşıyor ve bu durumu anlamakta zorlanıyoruz. Biz sürekli nöbet mi tutacağız?" diyerek endişesini dile getirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

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