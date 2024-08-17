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Eskişehir'de Park Halindeki Araç Kundaklandı, İki Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de kundaklanan aracın şüphelileri gözaltına alındı. Yaşanan olay ve detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 22:06
Eskişehir'de Park Halindeki Araç Kundaklandı, İki Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Araç Kundaklama Olayı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, park halindeki bir aracı kundakladıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Ayrıntıları

Gündoğdu Mahallesi Çelikbilek Sokak'ta, Ayşe Topçu'ya ait 26 ADM 951 plakalı hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Aracın motor kısmından yükselen alevler, çevredekilerin dikkati sayesinde ihbar yapılarak, polis ve itfaiye ekiplerinin hızla müdahale etmesiyle söndürüldü. Ancak, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kamera Kayıtları İncelendi

Kundaklama anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir otomobilin yolcu kısmında bulunan şüphelinin araca ateş ettiği ve sonrasında olay yerinden kaçtığı gözlemlendi.

Aile için Tehdit

Kundaklama yaşayan Ayşe Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce kimliği belirsiz şahısların aynı aracına saldırdığını aktardı. Topçu, "Önceki saldırıda aracımın mazot bölümünü ateşe verdiler. Bu sefer motor kısmını yaktılar. Bu durum ailemiz için büyük bir tehlike oluşturuyor. Çocuklarım burada yaşıyor. Neden böyle bir şey yapıyorlar, anlayamıyorum. Gece gündüz nöbet mi tutacağım?" diye endişelerini dile getirdi.

Şüphelilerin Yakalanması

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrasında başlattıkları çalışmada yaklaşık 20 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin adlarını belirledi. Yapılan operasyon sonucu, E.Ç. ve M.B. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. Şu an için şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

Çalıntı Araçlar İade Edildi

Olayda kullanıldığı tespit edilen iki çalıntı aracın da sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

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