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Eskişehir'de Park Halindeki Tıra Çarpan Kamyonet Sürücüsü Yaralandı

Tepebaşı'nda kamyonet sürücüsü, park halindeki tıra çarparak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 06:03
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 06:07
Eskişehir'de Park Halindeki Tıra Çarpan Kamyonet Sürücüsü Yaralandı

Eskişehir'deki Trafik Kazası

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, park halindeki bir tıra çarpan kamyonet sürücüsünün durumu ciddiyetini koruyor. Olay, Şeker Mahallesi Ihlamur Çiçeği Sokak'ta meydana geldi.

Kazanın Detayları

30 yaşındaki Melik B., 26 AEV 483 plakalı kamyonetiyle, yol kenarında park etmiş durumda olan 26 NL 160 plakalı çekiciye arka taraftan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Alkol Kontrolü ve Hastaneye Kaldırma

Olay sonrası yapılan sağlık kontrollerinde Melik B.'nin alkollü olduğu belirlendi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak...

Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak...

Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak...

Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak...

Eskişehir'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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