Eskişehir’de Pazarın Gözdesi: 11 Kiloluk Devasa Lahanalar

Eskişehir’de pazar tezgahlarında sergilenen 11 kiloya varan devasa lahanalar vatandaşların ilgisini çekiyor.

Hem sarma hem de turşu kurmak amacıyla tercih edilen lahanalar, büyüklüklerine göre 80 ile 180 lira arasında satılıyor.

Pazar esnafı ne dedi?

Esnaf Orhan Bey, "Lahananın büyük boyutlu olanlarından genellikle sarma yapılıyor, orta boylarından ise turşu kuruluyor. En küçük boyları ise salata için tercih ediliyor. Eskişehir’de lahanaya gerçekten büyük bir rağbet var. Halkımız, özellikle kadınlarımız, lahanayı çok sever. Sarmayı zaten toplum olarak çok severiz. Güzel lahana sararız, hatta üçlü sarma yaparız. Ortalama bir tane lahanamızın en küçüğü 3 kilo geliyor. En büyüğü ise rahatlıkla 10-11 kilo civarında oluyor." dedi.

Orhan Bey fiyatlar hakkında ise, "Fiyatlar ortalama olarak büyük boylarda 150-180 lira arasında, orta boylarda 100-120 lira arası, ufak boylarda ise 80 lira civarında. Her bütçeye, her aileye uygun lahana mevcut. Elimizde ürün bol, çok şükür ekonomimiz de güzel. Her şey yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.

