Eskişehir'de polis telefonla dolandırılmayı önledi: 180 bin lira kurtarıldı

Eskişehir'de polis, Hoşnudiye Mahallesi'nde bir kişinin telefonla dolandırılmasını engelledi; mağdurun bankadan çektiği 180 bin lira gönderilmekten kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 20:33
Eskişehir'de polis telefonla dolandırılmayı önledi: 180 bin lira kurtarıldı

Eskişehir'de polis telefonla dolandırılmayı önledi

Tepebaşı'nda bankada şüpheli hareket üzerine müdahale

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan özel bir banka önünde denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında elinde siyah poşet bulunan T.K.'nin hareketleri ekiplerce şüpheli bulunarak kontrol edildi. Yapılan incelemede, T.K.'nin dolandırıcılık girişiminin mağduru olabileceği tespit edildi.

İncelemede, T.K.'nin bankadan çektiği 180 bin lira'yı, kendisini telefonla arayıp "icra dosyası bulunduğu ve bu nedenle para yatırması gerektiğini" söyleyen dolandırıcılara göndermek üzere olduğu anlaşıldı.

Polis, gerekli bilgilendirmeyi yaparak T.K.'nin parayı göndermesini engelledi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis, durumdan şüphelendiği bir kişinin telefonla...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis, durumdan şüphelendiği bir kişinin telefonla dolandırılmasını önledi. Ekiplerce yapılan kontrolde, T.K'nın (fotoğrafta) dolandırıcılık girişiminin mağduru olması engellendi.

