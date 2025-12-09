DOLAR
Eskişehir'de Polis ve Jandarmadan Okul Çevresi Denetimi

Eskişehir'de 1-8 Aralık'ta polis ve jandarma denetimlerinde 190 servis aracı, 187 kişi, 106 kahvehane, 58 market, 1 oyun salonu ve 57 park kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:26
1-8 Aralık tarihlerinde kapsamlı kontroller yapıldı

Eskişehir'de 1-8 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde 190 servis aracı ile bu araçların şoförleri kontrol edilirken, okul çevresindeki 187 şahıs sorgulandı.

Ekipler ayrıca 106 kahvehane, 58 market, 1 oyun salonu ve 57 parkı kontrol etti.

Denetimler, ilgili kurumların koordinasyonunda planlı şekilde yürütüldü.

