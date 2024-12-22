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Eskişehir'de Polise Ateş Açan 7 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polise av tüfeğiyle ateş açan bir kişinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 17:03
Eskişehir'de Polise Ateş Açan 7 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Şok Olay

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, asayiş uygulaması sırasında polise av tüfeğiyle ateş açan bir kişi ile birlikte toplam yedi şüpheli yakalandı. Olay, Yenidoğan Mahallesi Sayınlar Sokak'ta gerçekleşti.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli durumdaki dört kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) ve üst araması yapmak istediğinde, yolun karşısında park halindeki bir araçta iki kişinin saklandığını fark etti.

Ateş Açarak Kaçmaya Çalıştı

Kontrol için araca yönelen ekiplere, bir kişi av tüfeğiyle ateş açtıktan sonra kaçmaya başladı. Ekipler, durumu kontrol altına almak amacıyla havaya ateş açarak kaçmak isteyen şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Yapılan inceleme sonucunda, şüpheli A.Ö.'nün hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Polise mukavemet eden A.Ö. ile birlikte F.Ö, F.D, E.K, E.Ç, K.K. ve İ.N.O. gözaltına alındı.

Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Olay esnasında yapılan aramalarda, 1 tüfek, 20 fişek, 2 ruhsatsız tabanca, bir bıçak ve miktarına dair bilgi verilmeyen sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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