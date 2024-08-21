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Eskişehir'de Polise Silahlı Direniş: Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de inşaat bekçisini yaralayan Baran Y., polisle çatışmaya girdikten sonra tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 14:19
Eskişehir'de Polise Silahlı Direniş: Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Silahlı Çatışma: Bir Tutuklama Süreci

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, inşaatta görevli bir bekçiyi silahla yaralayan Baran Y., hem adli süreç hem de polisle girdiği çatışmayla gündeme geldi.

Olay Anı ve Kaçış Girişimi

Gündüzler Sokak'ta meydana gelen olayda, Baran Y. belirtilen inşaattaki bekçiyi yaraladıktan sonra, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale girişiminden kaçmaya çalıştı. Gölbaşı Sokak yönüne doğru kaçan şüpheli, bir eve sığınarak orada da silahlı tehditler savurdu.

Polisle Çatışma ve Yakalanma Anı

Baran Y., polislerden kaçmak amacıyla etrafına ateş açtı ancak bu peşinden gelen güvenlik güçlerinden kurtulmasına yetmedi. 500 metre ileride, Altıner Sokak'ta yakalandı. Yakalandığı esnada bıçakla kendisine zarar vermesi dikkat çekti ve acil tedavi için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adalet Süreci

Hastanedeki tedavisinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Baran Y., adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Hakimlik, şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

Bu olay, toplumda güvenlik ve adaletin sağlanması açısından önemli bir mesele olarak gündemdeki yerini korumakta.

Eskişehir'de inşaatta görevli bekçiyi silahla yaralamasının ardından olay yerine intikal eden...

Eskişehir'de inşaatta görevli bekçiyi silahla yaralamasının ardından olay yerine intikal eden polis ekipleriyle silahlı çatışmaya giren Baran Y, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Eskişehir'de inşaatta görevli bekçiyi silahla yaralamasının ardından olay yerine intikal eden...

Eskişehir'de inşaatta görevli bekçiyi silahla yaralamasının ardından olay yerine intikal eden polis ekipleriyle silahlı çatışmaya giren Baran Y, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Eskişehir'de inşaatta görevli bekçiyi silahla yaralamasının ardından olay yerine intikal eden...

Eskişehir'de inşaatta görevli bekçiyi silahla yaralamasının ardından olay yerine intikal eden polis ekipleriyle silahlı çatışmaya giren Baran Y, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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