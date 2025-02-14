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Eskişehir'de Porsuk Çayı Buzla Kapalandı!

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyi dondurucu soğuk nedeniyle buz tuttu, günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:49
Eskişehir'de Porsuk Çayı Buzla Kapalandı!

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın Yüzeyi Buz Tuttu

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı, dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyini buz tabakasıyla kapladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi, kentin günlük yaşamında zorluklara neden oldu.

Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde birçok sürücü, araçlarının camlarındaki buzu kazıyarak yola çıkmakta zorlandı. Ayrıca, kentte peyzajda kullanılan bazı bitkilerin yüzeyinin de buzla kaplandığı gözlemlendi.

Soğuk Hava Devam Edecek

Yetkililer, Eskişehir'deki soğuk havanın birkaç gün daha etkili olmasını bekliyor. Bu durumun, hem günlük yaşamı hem de ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

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