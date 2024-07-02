Eskişehir'de Profesör Bekir Karasu'nun ölümünde yeni gelişmeler!

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri, Porsuk Çayı çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bu incelemeler sonucunda 5 şüpheli gözaltına alınırken, aranan 2 zanlı ise halen firarda bulunuyor.

Gezi Öncesi Son Görüntüler: Karasu'nun Aracına 5 Kişi Bindirildi

Profesör Bekir Karasu'nun kaybolmadan önce bir grupla geziye çıktığı ve olay günü 5 kişiyi aracına aldığı belirlendi. Güvenlik kameralarının saatlerce izlediği görüntülerde, Karasu'nun aracına bindiği görüldü.

Olayın Detayları ve Soruşturma Devam Ediyor

Karasu'ya ait terk edilmiş aracın da gasp edildiği ortaya çıktı ve kendisiyle başlangıçta arkadaşlık bağı kuran bir grup tarafından gasp edildiği düşünülüyor. Şu an için 7 şüpheli belirlenirken, 5 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Kesin Ölüm Nedeni Otopsi Sonucunda Açıklanacak

Ön otopsi raporunda Karasu'nun boğularak öldürüldüğü belirlenirken, kesin ölüm nedeni ayrıntılı otopsi sonucunda netleşecek.