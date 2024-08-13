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Eskişehir'de Rastgele Saldıran Şüpheli Gözaltında

Bakan Yerlikaya, Eskişehir'deki kesici aletli saldırıda 5 kişiyi yaralayan zanlının yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 01:39
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 01:39
Eskişehir'de Rastgele Saldıran Şüpheli Gözaltında

Eskişehir'de Kesici Aletle Yapılan Saldırı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'de bir çay bahçesinde yaşanan kesici aletli saldırıya ilişkin bilgi verdi. Bakan tarafından yapılan açıklamaya göre, bu saldırıda 5 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi üzerinde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde, N.Ö, T.A, C.Ö, C.A. ve M.K. isimli 5 vatandaşın rastgele saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Yerlikaya, "Yaralanan vatandaşlarımızın durumu hakkında acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullanarak, saldırgana dair gelişmeleri takipte olduklarını vurguladı. Saldırıyı gerçekleştiren A.K. isimli şüphelinin de yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Olayın nedeni henüz bilinmemekle birlikte, polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.

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