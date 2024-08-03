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Eskişehir'de Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Eskişehir'de sağlık çalışanları, Gazze'ye yönelik saldırılara karşı 38. sessiz yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:34
Eskişehir'de Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Eskişehir'de Sağlık Çalışanlarının Gazze İçin Sessiz Yürüyüşü

Eskişehir'deki sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla her cumartesi yaptıkları sessiz yürüyüşlerin 38'incisini düzenledi. Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Yediler Parkı'ndan başlayan yürüyüş, kortej halinde Adalar bölgesine kadar devam etti.

Dr. Mehmet Başayiğit'in Açıklamaları

Grup adına basın açıklamasını yapan Dr. Mehmet Başayiğit, geçtiğimiz çarşamba günü İran'ın Tahran kentinde suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin dünya genelinde gerçekleştirdiği protesto çağrısına dikkat çekti.

Dr. Başayiğit, "İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana bölgede saldırılarına devam etmektedir. Siyonist zalimlerin, emzikli bebeklerden yaşlılara kadar nefes alan her canlıyı katletmekte sakınca görmemeleri kabul edilemez. Küresel güçlerin bulundukları ülkelerde bu zulme destek vermesi ve insan hakları konusundaki ikiyüzlülüklerini bir kez daha ortaya koymaları düşündürücüdür," şeklinde konuştu.

Yürüyüşün Sonuçlanması

Yürüyüş, grup üyelerinin dua etmesiyle sona erdi. Katılımcılar, bir kez daha barış ve insan hakları için seslerini yükseltmek üzere bir araya gelmiş oldu.

Eskişehir'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için her cumartesi...

Eskişehir'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için her cumartesi düzenledikleri sessiz yürüyüşlerin 38'incisini gerçekleştirdi. Grup adına hazırlanan basın açıklamasını Dr. Mehmet Başayiğit, okudu.

Eskişehir'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için her cumartesi...

Eskişehir'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için her cumartesi düzenledikleri sessiz yürüyüşlerin 38'incisini gerçekleştirdi. Grup adına hazırlanan basın açıklamasını Dr. Mehmet Başayiğit, okudu.

Eskişehir'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için her cumartesi...

Eskişehir'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için her cumartesi düzenledikleri sessiz yürüyüşlerin 38'incisini gerçekleştirdi. Grup adına hazırlanan basın açıklamasını Dr. Mehmet Başayiğit, okudu.

Eskişehir'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için her cumartesi...

Eskişehir'de sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için her cumartesi düzenledikleri sessiz yürüyüşlerin 38'incisini gerçekleştirdi. Grup adına hazırlanan basın açıklamasını Dr. Mehmet Başayiğit, okudu.

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