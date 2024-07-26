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Eskişehir'de Sahte Alkol Operasyonu: 3 Tutuklama

Eskişehir'de düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 13:28
Eskişehir'de Sahte Alkol Operasyonu: 3 Tutuklama

Eskişehir'de Sahte Alkol Operasyonu Düzenlendi

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. İlgili ekipler, kentin merkezi bölgelerinde sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik bir dizi kapsamlı çalışma yürüttü.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında gözaltına alınan zanlıların evleri ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda dikkat çekici miktarda sahte alkol ve üretim malzemeleri bulundu. Bu malzemeler arasında:

  • 120 şişe kaçak ve sahte alkol
  • 100 litre etil alkol
  • 219 adet sahte alkol yapımında kullanılan şişe
  • Birçok etiket
  • 875 şişe kapağı
  • 168 sahte alkol bandrolü
  • Ruhsatsız tabanca

Hukuki Süreç

Yakalama işlemlerinin ardından şüpheliler, gözaltında tutuldukları emniyet birimlerinde işlemlerinin sona ermesinin ardından, nöbetçi hakime çıkarıldı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 3 zanlı tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Bu operasyon, sahte alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.

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