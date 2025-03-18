Eskişehir'de Şehit Aileleri ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Takdim Edildi

Eskişehir'de düzenlenen törende 4 şehit ailesi ve 3 gaziye devlet övünç madalyası verildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:01
Eskişehir'de Şehit Aileleri ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Takdim Edildi

Eskişehir'de Devlet Övünç Madalyası Töreni

Eskişehir'de, 4 şehit ailesi ile 3 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi. Tören, Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Aksoy'dan Önemli Mesajlar

Törende konuşan Vali Hüseyin Aksoy, madalyaların, millete yapılan fedakarlık ve gösterilen kahramanlığın bir nişanesi olduğunu söyledi. Şehit aileleri ve gazi çocuklarının madalyayı geleceğe bir şeref nişanesi olarak aktaracaklarını belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Madalya ve beratlar elbette sizin fedakarlığınıza karşılık olamaz. Hür ve bağımsız milletimiz onuruyla şerefiyle hayatını sürdürüyorsa, bunda en büyük pay şehitlerimiz ve gazilerimizindir. Ne yaparsak yapalım, vatanı için göğüslerini siper etmiş evlatlarımıza olan minnet borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz. Devletimiz, şehit yakınlarımız ve gazilerimizin huzuru için her daim gayret gösterecek."

Dua ve Takdim Seremonisi

Törende, İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından hem şehitler hem de gaziler için dua edildi. Ardından, devlet övünç madalyası ve beratı takdim edilecek olan şehit ve gazilerin öz geçmişleri okundu.

Vali Aksoy, şehitler Mevlüt Kahveci, Abdülkadir Fidan, Tarık Tarcan ve Oğuzhan Arduç'un yakınları ile gaziler Hüseyin Çarkcı, Hasan Alpak ve Mustafa Demirhan'a madalyalarını takdim etti.

Törene Katılanlar

Etkinliğe, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve diğer yetkililer katıldı.

Eskişehir'de, 4 şehit ailesi ile 3 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Vali Hüseyin...

Eskişehir'de, 4 şehit ailesi ile 3 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Vali Hüseyin Aksoy (sağda) tarafından, Gazi Hüseyin Çarkcı'ya (solda) devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Eskişehir'de, 4 şehit ailesi ile 3 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Vali Hüseyin...

Eskişehir'de, 4 şehit ailesi ile 3 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Vali Hüseyin Aksoy (sağda) tarafından, Gazi Hüseyin Çarkcı'ya (solda) devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

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