Eskişehir'de Seyir Halindeyken Yanan Otomobilden Atlayan Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de Yangın Korkusu: Sürücü Otomobilden Atladı!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, seyir halinde olduğu sırada yanmaya başlayan otomobilden yola atlayan sürücü yaralandı. Olay, Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi'nde meydana geldi.

Fatih Y. idaresindeki 26 ACN 984 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Yangının büyümemesi için çare arayan sürücü, aniden otomobilden atladı ve yaralandı.

Olay sonrası sürücüsüz bir şekilde ilerlemeye devam eden otomobil, refüje çarparak durdu. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Fatih Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile kontrol altına alındı ve söndürüldü.