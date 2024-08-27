Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'deki Silahlı Kavga Olayı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay, Hoşnudiye Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden patlak verdi.

Kavgada Yaralanan ve Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yunus D. adlı şahıs, tabancayla vurularak yaralandı. Bunun üzerine olay yerine intikal eden polis tarafından C.B. ve A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan C.B., adliyeye sevk edildi.

Adalet Süreci

C.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer zanlı A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın detayları ve nedenleri üzerine soruşturma devam ediyor.

Bu olay, Eskişehir'de son zamanlarda artan alacak verecek meselelerinin sonucunda silahlı çatışmaların önüne geçilmesi için güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.