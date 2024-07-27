Eskişehir'de Silahlı Saldırı İddianamesi Hazırlandı

Eskişehir'de Silahlı Saldırı Olayı

Eskişehir'de bulunan bir lokantada, iş insanı İ.I'nın maruz kaldığı silahlı saldırıya dair önemli gelişmeler kaydedildi. Olayla ilgili 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Tutuksuz ve Tutuklu Sanıklar

Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Ş.D'nin tutuksuz yargılandığı, 4 sanığın ise tutuklu olduğu bu davada, olayın 5 Temmuz 2023'te Orhangazi Mahallesi'ndeki bir lokantada gerçekleştiği bildirildi.

Saldırının Arka Planı

İddianameye göre, iş insanı İ.I'nın silahla yaralanmasına neden olan saldırının, Odunpazarı ilçesindeki bir pazar yeri inşaatı ihalesindeki anlaşmazlık sebebiyle gerçekleştiği ortaya çıktı. Aleyhlerinde delil toplanan tutuklu sanıklar M.T, M.G, S.K. ve S.Ç, Ş.D'nin azmettirmesiyle bu olayda yer aldıkları iddia ediliyor.

Yasal Süreç ve Talepler

Davaya bakan 2. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Sanıklar hakkında “silahla kasten yaralama” suçlamasıyla hapis cezası talep ediliyor.