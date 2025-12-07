Eskişehir'de Soğuklara Rağmen Sokakta Kanun Çalan Sanatçı

Eskişehir'de kış soğuğuna rağmen kışlık montuyla sokakta kanun çalan sanatçı, parmaklarına taktığı mızraplarla vatandaşlara müzikle keyifli anlar yaşattı.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen sokak sanatı hız kesmiyor. Parmaklarına taktığı mızraplarla kanun çalan sanatçı, kentin cadde ve sokaklarında vatandaşlara müzik dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Soğuk Hava Sanata Engel Olamadı

Kışın gelmesiyle hissedilir derecede azalan sıcaklıklar birçok kişinin dışarı çıkma isteğini düşürse de sokak sanatçısı pes etmedi. Kışlık montu ile performansını sürdüren müzisyenin azmi çevreden geçenlerin takdirini topladı.

Sanatçının enstrümanındaki ustalığı ve parmaklarına taktığı mızrapların ritmi, soğuk havayı unutturarak vatandaşlara keyifli anlar sundu. Sokakta kanun çalan sanatçı, şehrin gündelik yaşamına sıcak bir dokunuş kattı.

