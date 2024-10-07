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Eskişehir'de Sokak Ortasında Pompalı Tüfekli Saldırı

Eskişehir'de bir kişi pompalı tüfekle vurularak hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 19:58
Eskişehir'de Sokak Ortasında Pompalı Tüfekli Saldırı

Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Yaralanma Olayı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi'nde gerçekleşen korkunç bir olayda, bir şahıs pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olay, Gürman Sokak'ta meydana geldi.

Olay Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, B.Ü.'ye pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Çevredekilerin acil yardım çağrısı üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri derhal olay mahalline sevk edildi.

B.Ü. Hastaneye Kaldırıldı

Karın bölgesinden vurulan B.Ü, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlatmış durumda.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, silah seslerini duyan insanların panikle bölgeden kaçışı ve B.Ü.'nün yere yığılması dikkat çekiyor. Saldırganın, olayın ardından pompalı tüfekle hızla kaçışı da görüntülere yansıdı.

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