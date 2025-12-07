Eskişehir'de Sporcular Yeni Doğan Kuzuyu 3 Kilometre Uzakta Annesine Kavuşturdu

Olayın ayrıntıları

Eskişehir'de motosikletle antrenman yapan milli sporcu Gökay Konuk ile Eskişehir Bisiklet Topluluğu (ESBIKE) arkadaşları, Odunpazarı ilçesinin kırsal Eşenkara Mahallesi'ne gitti. Dağlık arazide antrenman yaparken, soğukta tek başına bulunan bir kuzu dikkatlerini çekti.

Grup, kuzunun yeni doğduğunu anlayınca onu bir poşete koyup, koyun sürüsünü aramaya başladı. Yüksek bir tepeye çıktıklarında sürünün yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olduğunu gördüler ve kuzuyu çobana teslim ettiler. Kısa süre sonra annesi gelerek kuzuyu emzirmeye başladı. Antrenman yapan ekip, kurtarma anı için fotoğraf da çekti.

"Kurda kuşa yem olacaktı, bir şey olacaktı"

Milli sporcu Gökay Konuk, "Geçtiğimiz günlerde motosiklet antrenmanı da yapıyorduk tekniğimizin gelişmesi ve daha da güçlenmek adına. Arazide gezerken başıboş bir yeni doğmuş bir kuzu, yarısı kanlıydı böyle, biz başta zarar görmüş, yaralanmış zannettik. Ama yanına gittiğimizde baktık ki yeni doğmuş. Yakınlarında sürü de yoktu. Sürüyü bulmak için kuzuyu aldık bir poşetin içine koyduk, çobanı aramaya çıktık. Ondan sonra tepeye çıktık, tepeden sürüyü bulduk. Yüksek bir tepeden bakıp sürü nerede onu bulduk. Yaklaşık 2-3 kilometre öteye gitmişler. Yanlarına gittik, kuzuyu çobana teslim ettik. Çoban aldı kuzuyu annesinin yanına götürdü. O kadar kalabalık sürünün içerisinde annesi hemen onu tanıdı. Hemen bakıma başladı, hemen emmeye başladı. Güzel bir duyguydu. Biz de mutlu olduk bir canı kurtarmış olduk. Çobanla konuştuk, yerini biliyordu. Orada bir doğum yaptığını biliyordu. Dönüşte alacakmış onları. Biz unuttuğunu zannettik. Bir tane daha var dedi hatta su kenarında, onu da bulursanız getirirseniz sevinirim dedi. Hani biliyormuş, bırakmamış aslında oraya ama biz gene de sevindik bir canı kurtardığımız için. Belki donarak ya da kurda kuşa yem olacaktı, bir şey olacaktı" dedi.

