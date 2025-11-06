Eskişehir'de 'Stres Evi'yle Yarım Saatte Stres Atma

Tepebaşı'nda kurulan işletmede müşteriler bin TL ödeyip 30 dakika içinde eşyaları kırıp rahatlıyor

Eskişehir'de açılan 'Stres Evi'ne giren vatandaşlar, yarım saatlik seans boyunca işletmedeki eşyaları gönüllerince kırıp stres atıyor. İşletme sahibi Erhan Çalık, uygulamanın özellikle ilişki sorunları yaşayan kadınlar arasında popüler olduğunu aktarıyor.

Tepebaşı ilçesindeki işletmeye gelenler bin TL ödeyip, 30 dakika süren seans öncesinde koruyucu tulum ve ekipmanları giyiyor, belirlenen şartları kapsayan sözleşmeye imza atıyor. Ardından balta, beyzbol sopası ve süpürge gibi materyallerle eşyaları kırmaya başlıyorlar. Kırılan beyaz eşyalar hurdaya verilip tekrar satılıyor.

Çalık uygulamayı şöyle özetliyor: "Daha çok ilişkisinde problem yaşayan arkadaşlarımız geliyor. Bizim amacımız şu: İnsanların anlık öfkeyle yanlış kararlar vermesini istemiyoruz. Ayrıca kendi eşyalarına zarar vermelerini de istemiyoruz; bunu doğru bulmuyoruz. Burada kırıp dökebilecekleri kullanılmayan birçok eşya var. Hem ilişkiler bozulmasın hem de insanlar stres atsın diye böyle bir girişimde bulunduk. Tabii ki öfke kontrolsüzlüğünü tasvip etmiyoruz; kontrollü öfke ve stres atmak için doğru bir alan oldu. Koruma konusunda hassasiyet gösteriyoruz: Tulumlar, kasklar ve siperlikler, eldivenler sağlıyoruz. Yapılması ve yapılmaması gerekenleri oyun öncesinde dikkatlice belirtiyoruz; katılımcılar da bu hassasiyeti gösteriyor. Güvenlik bizim için öncelikli konumuz; anbean her anı izliyoruz. İsterlerse görüntülerini de onlarla paylaşabiliyoruz. Süreyi yarım saatte sınırlandırıyoruz; yarım saat bile fazla geliyor aslında. 20-25 dakika içinde deşarj olabiliyorlar. 30 dakika ama istediklerinde ekstra süre tanıyabiliyoruz. Beyzbol sopalarımız, çekicimiz, baltamız ve mini balyozumuz var. Kırdıkları eşyalar genellikle rahat parçalanıp dağılabilecek türden, televizyonlar ve benzeri eşyalar var. Ayrıca klavyeler çok rağbet görüyor çünkü hızlı ve rahat dağılabiliyorlar. Eski tip radyolar, hoparlörler, kullanılmayan beyaz eşyalar, elektrik süpürgeleri gibi eşyalar da var. Hurdadan geri dönüşüme katkıda bulunuyoruz; aslında onları parçalama kısmından kurtarıyoruz"

Çalık, katılımcı profiline dair şunları söyledi: "Katılımcılar genellikle trafik kavgası yaşayanlar değil; ilişkide problem yaşayanlar tercih ediyor ve özellikle hanımefendiler daha çok geliyor. Muhtemelen evdeki bardak, tabak kırmak yerine buradaki şeyleri kırmayı tercih ediyorlar."

İşletmede unutulmaz bir anı da paylaşıldı: "Geçenlerde bir hanımefendi geldi, nişanlısıyla tartışmış; 'Onun kafasını kırmamak için buradaki eşyaları kırmak istiyorum' dedi. Güzel bir hatıraydı; iyi de parçaladı bu arada. Biz de şaşırdık. Çıktığında 'tüy gibi oldum, çok teşekkür ederim' dedi. Memnun kalıyorlar."

