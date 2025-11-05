Eskişehir'de Suçlarda Düşüş: Kişilere Karşı %10,1, Malvarlığına Karşı %21,4 Azalma

Eskişehir'de Suç Oranlarında Düşüş ve Denetimlerde Artış

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ekim Ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’nda kentteki güvenlik değerlendirmelerini paylaştı. Valilik tarafından sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, asayiş, terörle mücadele, trafik ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin veriler kamuoyuna aktarıldı.

Genel Asayiş Verileri

Vali Aksoy, toplantıda şu bilgileri verdi: "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıla göre yüzde 10,1’lik, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise yüzde 21,4’lük bir azalış gerçekleşmiştir". Topluma karşı işlenen suçlarda ise bir önceki yıla kıyasla %1,1 artış, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda %5,6 artış ve takibi gereken suçlarda %8,3 artış bildirildi.

Terör ve Jandarma Çalışmaları

Terörle ilgili operasyonlara değinen Vali Aksoy, "İlk aşamada terörle ilgili ilimizde gerçekleştirilen operasyonlara baktığımızda, 9 olayda 4 gözaltı yapılmış ve 3 kişi tutuklanmıştır" dedi. Ayrıca JASAT’ın aydınlattığı 2011-2014 dönemi cinayet dosyası ile ilgili olarak yapılan çalışmayı anlatarak, kayıp şahsın kardeşi tarafından öldürüldüğü ve gömüldüğünün tespit edildiğini, ilgili kişinin yakalanarak cezaevine konduğunu aktardı. Vali Aksoy, "Jandarma teşkilatımıza ve bu operasyonda görev alan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aranan Şahısların Yakalanması

Arananların yakalanmasına ilişkin Vali Aksoy, "Hapis cezası ile aranan toplam 107 şahıs yakalanmıştır. İfadesine ihtiyaç duyulan 348 kişi hakkında da işlem yapılmıştır." dedi. Yakalanan 107 şahsın dağılımı şöyle belirtildi: 0-5 yıl arası 74 kişi, 5-10 yıl arası 24 kişi, 10 yıl ve üzeri 9 kişi. Bu şahıslar ekim ayında emniyet ve jandarma tarafından yakalanarak cezaevine sevk edildi.

Şok Uygulamaları ve Giriş-Çıkış Kontrolleri

Vali Aksoy, şok uygulamalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "56 bin 103 şahıs sorgulanmış ve bu işlemler sırasında 115 aranan şahıs yakalanmıştır." dedi. Şehrin giriş-çıkış güvenliğine yönelik uygulamalarda 55 bin 224 araç ve 75 bin 145 şahıs sorgulanmış; bu kontrollerde 50 aranması olan şahıs yakalanmış, toplamda 87 silah ele geçirilmiş ve 95 kişiye işlem yapılmıştır.

Kadına Yönelik Şiddet ve Önleyici Tedbirler

KADES başvurularına ilişkin bilgiler veren Vali Aksoy, ekim ayında toplam 411 ihbar alındığını ve ilde 23 elektronik kelepçe uygulamasının devam ettiğini söyledi. Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede 629 önleyici ve 445 koruyucu karar alındı. Ayrıca bilgilendirme ve farkındalığa yönelik 46 faaliyet, 32 devriye ve 17 bin 837 kişiye eğitim gerçekleştirildi. "Kadına El Kalkamaz" projesi kapsamında emniyet ve jandarma çalışmalarını sürdürmektedir.

Trafik Denetimleri

Trafik güvenliğine ilişkin açıklamada Vali Aksoy, ekim ayında 117 bin 381 araç denetlendiğini, 41 bin 467 araca işlem yapıldığını ve 1.260 aracın trafikten men edildiğini bildirdi. Aynı dönemde 2 ölümlü kaza meydana geldiğini, toplamda ise ekim ayında 542 kaza kaydedildiğini belirtti. Ticari taksiler ve okul servislerinin denetimlerinin de devam ettiği vurgulandı.

Vali Aksoy’ın verdiği veriler, Eskişehir’de güvenlik ve denetim faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdüğünü ortaya koyuyor.

