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Eskişehir'de Sulama Kanalında Trajik Olay

Eskişehir'de bir çocuğu kurtaran kişinin cesedi, sulama kanalında dalgıçlar tarafından bulundu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:33
Eskişehir'de Sulama Kanalında Trajik Olay

Eskişehir'de Sulama Kanalında Dramatik Anlar

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen olayda, bir çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan kişinin cesedine ulaşıldı.

Kurtarma Çabası ve Sonuçları

Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta, bir çocuğun sulama kanalına düştüğünü gören İrfan Bağrıaçık (56), hemen suya atlayarak çocuğa yardım etti. Bağrıaçık, çocuğu başarılı bir şekilde sudan çıkardı ancak bu sırada geldiği akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Arama Kurtarma Süreci

Olayın ardından bölgeye sağlık, polis, itfaiye, AFAD, AKUT, İHH ve İz Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Polisin güvenlik önlemleri aldığı bölgede, arama kurtarma ekipleri Bağrıaçık'ı bulmak için yoğun çaba sarf etti. AKUT ekipleri ise botla su yüzeyinde arama faaliyetlerine katıldı.

Cansız Bedeni Bulundu

Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda, Bağrıaçık'ın cansız bedeni, akıntıya kapıldığı noktadan yaklaşık 500 metre uzaklıkta AFAD dalgıçları tarafından bulundu. Cesedi, yapılacak olan incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

Çocuğun Durumu

Bu trajik olayda, Bağrıaçık'ın kurtardığı 9 yaşındaki İ.M.E ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi edilmeye devam ediyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişi, dalgıçlar tarafından aranıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişi, dalgıçlar tarafından aranıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişi, dalgıçlar tarafından aranıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişi, dalgıçlar tarafından aranıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişi, dalgıçlar tarafından aranıyor.

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