Eskişehir'de Şüpheli Ölüm: 70 Yaşındaki Safiye Y. Bıçakla Yaralanarak Yaşamını Yitirdi

Eskişehir'de şüpheli ölüm: Safiye Y. evinde bıçaklandı

Olayın gerçekleştiği adres ve ilk müdahale

Eskişehir'in Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'ta bulunan Kardeşler apartmanının birinci katındaki 1 numaralı dairede, ikamet eden özel gereksinimli iki çocuk annesi 70 yaşındaki Safiye Y. bıçakla yaralanmış halde bulundu. Durum, 112 Acil sağlık ekiplerine bildirildi; ekipler olay yerine yönlendirildiğinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

İnceleme ve işlemler

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili olarak maktulün oğlu U.Y. işlemleri için emniyete götürüldü. Haberde yer alan bilgilere göre, Safiye Y.'nin diğer özel gereksinimli oğlunun bakımevinde olduğu belirtildi.

Safiye Y.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

