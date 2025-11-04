Eskişehir'de Şüpheli Ölüm: 70 Yaşındaki Safiye Y. Bıçakla Yaralanarak Yaşamını Yitirdi

Eskişehir Emek Mahallesi'nde 70 yaşındaki Safiye Y., evinde bıçakla yaralanıp hayatını kaybetti. Oğlu U.Y. emniyete götürüldü, cenaze ESOGÜ morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:41
Eskişehir'de Şüpheli Ölüm: 70 Yaşındaki Safiye Y. Bıçakla Yaralanarak Yaşamını Yitirdi

Eskişehir'de şüpheli ölüm: Safiye Y. evinde bıçaklandı

Olayın gerçekleştiği adres ve ilk müdahale

Eskişehir'in Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'ta bulunan Kardeşler apartmanının birinci katındaki 1 numaralı dairede, ikamet eden özel gereksinimli iki çocuk annesi 70 yaşındaki Safiye Y. bıçakla yaralanmış halde bulundu. Durum, 112 Acil sağlık ekiplerine bildirildi; ekipler olay yerine yönlendirildiğinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

İnceleme ve işlemler

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili olarak maktulün oğlu U.Y. işlemleri için emniyete götürüldü. Haberde yer alan bilgilere göre, Safiye Y.'nin diğer özel gereksinimli oğlunun bakımevinde olduğu belirtildi.

Safiye Y.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR’DE EVİNDE BIÇAKLA YARALANAN VE AKABİNDE HAYATINI KAYBEDEN 2 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK...

ESKİŞEHİR’DE EVİNDE BIÇAKLA YARALANAN VE AKABİNDE HAYATINI KAYBEDEN 2 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK ANNESİ 70 YAŞINDAKİ ANNENİN ÖLÜMÜYLE ALAKALI GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI. OLAYDA, MAKTÜLÜN OĞLU İŞLEMLERİ İÇİN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ.

MAKTÜLÜN OĞLU U.Y.

