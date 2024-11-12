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Eskişehir'de Sürücü Köpeğin Üzerinden Geçti: Güvenlik Kamerası Kaydetti

Eskişehir'de sürücü, yolda yatan bir köpeğin üzerinden geçerek olaydan kaçtı. Köpek yaralı olarak tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:05
Eskişehir'de Sürücü Köpeğin Üzerinden Geçti: Güvenlik Kamerası Kaydetti

Tepebaşı'nda Şok Eden Olay

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir sürücünün yolda yatan bir köpeğin üzerinden geçmesi, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şirintepe Mahallesi Melodi Sokak'ta gerçekleşen olayda, sürücü A.Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda yatan köpeğe doğru manevra yaparak üzerine basıp olay yerinden hızla uzaklaştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntü, çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir tepkiye neden oldu. Olayın ardından Tepebaşı Belediyesi kamuoyunu bilgilendirerek, yaralanan köpeğin tedavi edilmek üzere Doğal Yaşam Merkezi'ne sevk edildiğini duyurdu.

Adli Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü A.Ç. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Bu tür olumsuz davranışların toplumda kabul görmemesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Köpeğin sağlık durumu hakkında henüz kesin bir bilgi verilmedi. Bölge halkı, hayvanseverleri ve yetkilileri, yaralanan köpeğin bir an önce sağlığına kavuşması için destek olmaya çağırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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