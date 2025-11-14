Eskişehir'de Tatlı İmalathanesinde Hijyen İhlali: Tatlılar Açıkta Taşındı

İstiklal Mahallesi'nde görüntülenen sağlık riski

Eskişehir'de bulunan bir imalatçıda üretilen tatlıların sağlıksız şartlarda taşınması ve açıkta bulundurulması vatandaşların dikkatini çekti.

İstiklal Mahallesi Karagül Sokak üzerinde faaliyet gösteren tatlı imalathanesinden çıkarılan ürünler, nakle hazır hale getirildikten sonra 3 tekerlekli bisiklete yüklendi. Nakliye aracı ise arka kapıları açık bırakılarak yola çıkarıldı.

Oluşan bu görüntü, tatlıların yoldan geçen araçlardan kaynaklı toz ve egzoz gazlarına maruz kalmasına; ayrıca hava yoluyla bulaşan hastalıklar ve sokak hayvanları için risk oluşturmasına neden oldu.

Görüntüler, imalathanedeki mevcut hijyen ve sağlık şartlarını sorgulattı. Vatandaşlar, esnafın bu davranışını eleştirerek sağlığın hiçe sayıldığını belirtti ve 'pes' dedirten bir tablo oluştuğunu ifade etti.

Yaşananlar, işletmelerdeki hijyen uygulamalarının önemini yeniden gündeme taşıdı.

