Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Operasyonun Detayları

Eskişehir'de yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik ve senet yağması iddialarına yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Soruşturmayı yürüten birim, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri oldu.

Soruşturma, şüphelilerin "hayvan ticareti" adı altında vatandaşları faizle borçlandırdığı, senetleri iade etmediği ve baskı ya da tehditle yeni senetler imzalattığı iddiaları üzerine başlatıldı.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Özel Harekat desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları sürüyor ve konuya ilişkin soruşturma derinleştiriliyor.

