Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu Gerçekleştirildi

Eskişehir'de, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen bir operasyon sonucu tefecilik yaptığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Detaylı İnceleme ve Ele Geçirilen Belgeler

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilik faaliyetleri yürüten iki kişinin, mağdurlara borç verirken şiddet ve tehdit kullanarak zorla senet imzalattığına dair bilgilere ulaştı.

Yapılan incelemelerde, bu şahısların sadece borç vermekle kalmayıp, mağdurların mülklerini ve araçlarını üzerlerine geçirdiği, ayrıca mağdur olan kişilere baskı uygulayarak paralarını zorla aldığı tespit edildi.

Tefecilik Faaliyetlerine Son Verildi

Şüphelilerin ikametgahlarında ve bir araçta yapılan aramalarda, bazı kişilere ait düzenlenmiş 8 senet ve iki cep telefonu ele geçirildi. Bu durum, jandarma ekiplerinin konuyla ilgili yürüttüğü titiz çalışmaları gözler önüne serdi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatına istinaden, "tefecilik" suçlamasıyla gözaltına alınan iki şüpheli üzerindeki işlemler jandarma tarafından devam etmektedir.