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Eskişehir'de Telefon Tartışması Kanlı Bitti

Telefonda tartışan iki arkadaş, buluşmanın ardından birinin ölümüne neden oldu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:12
Eskişehir'de Telefon Tartışması Kanlı Bitti

Eskişehir'de Bir Arkadaş Cinayeti

Eskişehir'de, cep telefonunda yaşanan bir tartışmanın ardından buluşan iki arkadaşın gerginliği, bir cinayetle sonuçlandı. Olayda, telefonda tartıştığı arkadaşı Zafer Gebrecioğlu'nu pompalı tüfekle vurduğuna inanılan zanlı tutuklandı.

Tartışmanın Sebebi Henüz Belirsiz

Olay, 20 Eylül'de gerçekleşti. 32 yaşındaki Zafer Gebrecioğlu ile 26 yaşındaki Burak G. arasında, telefon görüşmesi sırasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Burak G., 31 yaşındaki arkadaşları Mustafa Seçkin Ş. ile birlikte Odunpazarı ilçesindeki Vişnelik Mahallesi Aydınlıkevler Sokağı'na gitti.

Kavga ve Sonrası

Burada iki grup arasında gerginlik tırmandı ve kavgaya dönüştü. Burak G., yanında getirdiği pompalı tüfeği kullanarak Zafer Gebrecioğlu'na ateş etti. Saldırının ardından Burak G., motosikletle olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Mustafa Seçkin Ş. ise olay yerinde kaldı.

Olay Sonrası Gelişmeler

Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekibi, Zafer Gebrecioğlu'nu hastaneye kaldırdı. Doktorların üç gün süren tedavi çabalarına rağmen, Gebrecioğlu kurtarılamadı. Burak G. ve Mustafa Seçkin Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Yargılama Süreci Başladı

Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ifadesi alınan Burak G., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mustafa Seçkin Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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