Eskişehir'de ters yöne giren sürücü trafikte tehlike yarattı

Olayın Detayları

Eskişehir'de, yoğun trafik nedeniyle kuralları hiçe sayan bir sürücünün ters şeride girmesi, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzun araç kuyruğunu beklemek istemeyen sürücü, 34 MUK 029 plakalı otomobiliyle karşı yöndeki şeride girerek karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden ilerledi.

Sürücünün bu tehlikeli davranışı, o sırada şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü K.E. tarafından kullanılan kask kamerasına kaydedildi. Görüntüler, trafikteki riskli hareketlerin ve kuralların ihlalinin somut bir örneğini ortaya koyuyor.

Yetkililer benzer ihlallerin ciddi kazalara yol açabileceği uyarısında bulunurken, sürücülerin sabırlı ve kurallara uygun araç kullanmasının önemine dikkat çekiliyor.

