Eskişehir'de ters yöne giren sürücü trafikte tehlike yarattı

Yenibağlar Mahallesi'nde 34 MUK 029 plakalı araç, yoğunluktan kaçmak için ters yöne girerek tehlikeli anlara neden oldu; kask kamerası kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:33
Eskişehir'de ters yöne giren sürücü trafikte tehlike yarattı

Eskişehir'de ters yöne giren sürücü trafikte tehlike yarattı

Olayın Detayları

Eskişehir'de, yoğun trafik nedeniyle kuralları hiçe sayan bir sürücünün ters şeride girmesi, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzun araç kuyruğunu beklemek istemeyen sürücü, 34 MUK 029 plakalı otomobiliyle karşı yöndeki şeride girerek karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden ilerledi.

Sürücünün bu tehlikeli davranışı, o sırada şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü K.E. tarafından kullanılan kask kamerasına kaydedildi. Görüntüler, trafikteki riskli hareketlerin ve kuralların ihlalinin somut bir örneğini ortaya koyuyor.

Yetkililer benzer ihlallerin ciddi kazalara yol açabileceği uyarısında bulunurken, sürücülerin sabırlı ve kurallara uygun araç kullanmasının önemine dikkat çekiliyor.

ESKİŞEHİR'DE TRAFİK YOĞUNLUĞUNDAN KAÇMAK İÇİN KURALLARI HİÇE SAYARAK TERS YÖNE GİREN OTOMOBİL...

ESKİŞEHİR'DE TRAFİK YOĞUNLUĞUNDAN KAÇMAK İÇİN KURALLARI HİÇE SAYARAK TERS YÖNE GİREN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLARA NEDEN OLDU.

ESKİŞEHİR'DE TRAFİK YOĞUNLUĞUNDAN KAÇMAK İÇİN KURALLARI HİÇE SAYARAK TERS YÖNE GİREN OTOMOBİL...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Suruç'ta Kargo Aracı 2 Yaşındaki Çocuğa Çarptı — Kaza Anı Kamerada
2
Yeni düzenleme ile sokak hayvanları kanun teklifinde görüşmeler ertelendi!
3
Mersin'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
4
Kocaeli'nin Sosyal Alanları Gece Işıklarıyla Canlanıyor
5
Kaynarca'da Çekiciyle Çarpışma: Otomobil Sürücüsü Yaralandı
6
Sakarya'da Takla Atan Otomobilde Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Mersin'de EVKA Eğitimleri Yoğun İlgi Çekti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi