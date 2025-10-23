Eskişehir'de trafik kazası: 13 yaşındaki Öykü Şahin defnedildi

Tepebaşı'nda şarampole devrilen araçta yaşamını yitiren 13 yaşındaki Öykü Şahin, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ndeki tören sonrası Yahnikapan'da defnedildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 14:27
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Öykü Şahin (13) için cenaze töreni düzenlendi.

Kaza ve tören ayrıntıları

Kızılinler Mahallesi Sarıcabayır mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 AIC 470 plakalı SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Öykü Şahin yaşamını yitirdi.

Cenaze, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde düzenlenen törenin ardından kılınan namazın ardından Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Törene Şahin'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Yaralananlar

Aynı araçta bulunan A.D. (13), A.S. (13), H.D. (37) ve E.K. (28) yaralandı. Kazada Öykü Şahin'in dün olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

