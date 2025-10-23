Eskişehir'de trafik kazası: 13 yaşındaki Öykü Şahin defnedildi

Eskişehir'de trafik kazasında 13 yaşındaki Öykü Şahin defnedildi
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Öykü Şahin (13) için cenaze töreni düzenlendi.
Kaza ve tören ayrıntıları
Kızılinler Mahallesi Sarıcabayır mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 AIC 470 plakalı SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Öykü Şahin yaşamını yitirdi.
Cenaze, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde düzenlenen törenin ardından kılınan namazın ardından Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
Törene Şahin'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.
Yaralananlar
Aynı araçta bulunan A.D. (13), A.S. (13), H.D. (37) ve E.K. (28) yaralandı. Kazada Öykü Şahin'in dün olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.
