Eskişehir'de Trafik Kazası: Yaşlı Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Trajik Kaza

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç şarampole devrildi ve 80 yaşındaki sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

Kaza Detayları

Olay, \Kanlıpınar mevkisi\'nde, Muharrem Büyükcan (80) yönetimindeki 43 BD 478 plakalı hafif ticari aracın devrilmesiyle gerçekleşti. Araç, yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak motor kısmından ağır hasar aldı.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı sürücü Büyükcan'ı hızlıca \Eskişehir Şehir Hastanesi\'ne kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan bu olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlatırken, trafik kazasının nedenleri hakkında detaylı soruşturma sürmektedir.

Eskişehir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.