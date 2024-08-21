Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Eskişehir'de Trafik Kazası: Yaşlı Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 80 yaşındaki sürücü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 20:47
Eskişehir'de Trafik Kazası: Yaşlı Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Trajik Kaza

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç şarampole devrildi ve 80 yaşındaki sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

Kaza Detayları

Olay, \Kanlıpınar mevkisi\'nde, Muharrem Büyükcan (80) yönetimindeki 43 BD 478 plakalı hafif ticari aracın devrilmesiyle gerçekleşti. Araç, yol kenarındaki şarampole yuvarlanarak motor kısmından ağır hasar aldı.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı sürücü Büyükcan'ı hızlıca \Eskişehir Şehir Hastanesi\'ne kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Yaşanan bu olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlatırken, trafik kazasının nedenleri hakkında detaylı soruşturma sürmektedir.

Eskişehir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı...

Eskişehir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı...

Eskişehir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!