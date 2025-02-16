Eskişehir'de Trump'ın Gazze Açıklamaları Protesto Edildi

Eskişehir'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine geniş bir katılımla tepki gösterildi. Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen protesto yürüyüşü, Reşadiye Camisi'nden başlayarak Ulus Anıtı'na kadar devam etti.

Yürüyüşün ardından konuşan derneğin il başkanı Mehmet Şirin Aslan, dünyanın gerçekleri görmeye başladığını belirterek, "Gazze ve Hamas yenilmedi" ifadelerini kullandı. Aslan, büyük devletlerin Gazze'yi alamadığını ve zaman kazanmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Dünyanın vicdan ve merhamet sahibi insanları buna müsaade etmeyecek" dedi.

Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar da Gazze'ye yönelik saldırılara karşı duruş sergilendiğini vurguladı. Akar, "Dünyanın bir ucundan Trump kalkıp 'Gazze'yi Filistinlilerin elinden alacağız' dedi. Bugün, Eskişehir'de olduğu gibi tüm Türkiye'de 'Gazze Filistinlilerindir' demek için bir araya geldik" şeklinde konuştu. Sermayenin Kudüs ve Mescid-i Aksa özgür olana dek durmayacaklarını ifade etti.

Protestoda söz alan Filistinli Halil Majdalawi, ailesinin Filistin'de olduğunu ve özgürlük mücadelesinin süreceğini belirtti. Öte yandan, katılımcılar Gazze'de yaşamını yitirenler için dua etti.

Eskişehir'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki gösterildi. Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, Reşadiye Camisi'nden Ulus Anıtı'na kadar yürüdü.

Eskişehir'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki gösterildi. Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi, Reşadiye Camisi'nden Ulus Anıtı'na kadar yürüdü.