Eskişehir'de Türkiye'nin İlk Kamu Protez Tırnak Atölyesi Açıldı

Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezinde kurulan Türkiye'nin kamuya ait ilk protez tırnak atölyesi, kursiyerlerin ortaya koyduğu sanatsal tırnak süsleme (nail art) çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Eğitim Programı ve İçerik

Atölyede verilen eğitimler 92 saatlik modül kapsamında yürütülüyor. Kursiyerler, alanında uzman personelden Nail Art ve temel medikal manikür gibi uygulamalı konularda eğitim alıyor. Eğitimini tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor; bu sertifika ile kursiyerler işyeri açma, bir iş yerinde çalışma veya yurt dışında çalışma gibi imkanlara sahip olabiliyor.

Merkez Görevlisinin Açıklamaları

Kübra Bingöl Çelik (Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi görevlisi) atölyenin kuruluş sürecini ve eğitim yaklaşımlarını şöyle aktardı: Kurum müdürümüz, müdür yardımcımız ve teknik personel desteğiyle Türkiye'nin ilk protez tırnak atölyesini burada kurduk. Tırnaklara estetik bakış açısıyla çeşitli şekillerde eğitim veriyoruz. Toplam 92 saatlik modülümüz var; modülü tamamlayanlara üst seviyeler de açılıyor ve kesinlikle temel medikal manikür eğitimleri veriyoruz.

Talep, Sertifikasyon ve Başvuru Koşulları

Çelik, taleplerin yoğunluğuna dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: Şu anda her biri 20 kişiden oluşan toplam 4 grubumuz var ve kurs açıldığı anda kontenjanlar hızla doluyor. Kursiyerlere verilen sertifika hem Türkiye'de hem de yurt dışında geçerli olan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir belge. Modüller tamamlandığında kursiyerler ustalık belgesine hak kazanıyor; ustalık sınavlarını başarıyla geçenler hem kendi iş yerlerini açabiliyor hem de Halk Eğitim'de eğitmen olarak görev alabiliyor. Başvuru için yeterlilik olarak okur yazar olmak ve minimum 14 yaş şartı yeterli kabul ediliyor. Çelik ayrıca protez tırnağın son dönemde çok popüler olduğunu vurguladı.

Kursiyer Görüşü

Tuğba Öbek (asıl mesleği otomasyon öğretmenliği) kursa katılma nedenini ve hedeflerini şöyle anlattı: Sektördeki popülerliği ve kadınlara yönelik sürekli talebi göz önünde bulundurarak bu eğitimi alıp daha sonra kendi iş yerimi açmayı planladım. Atölyeyi ilk olarak arkadaşlarımdan duydum, yoğun talep nedeniyle ikinci başvurumda kayıt olabildim. Kübra hocamız bize yeterli bir eğitim veriyor; aldığımız eğitim ilk aşama, daha sonra Nail Art'ın ikinci aşamasına geçtiğimizde ustalık belgesini alarak kendi iş yerimi açmayı hedefliyorum.

Eskişehir'de açılan bu atölye, mesleki eğitim ve kadın istihdamı için yeni fırsatlar sunarken, protez tırnak ve nail art alanında nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyor.

