DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,04%
ALTIN
5.733,33 0,11%
BITCOIN
3.851.869,96 0,25%

Eskişehir'de Türkiye'nin İlk Kamu Protez Tırnak Atölyesi Açıldı

Eskişehir'de Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan atölyede kursiyerler 92 saatlik eğitimle Milli Eğitim onaylı sertifika alıyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:41
Eskişehir'de Türkiye'nin İlk Kamu Protez Tırnak Atölyesi Açıldı

Eskişehir'de Türkiye'nin İlk Kamu Protez Tırnak Atölyesi Açıldı

Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezinde kurulan Türkiye'nin kamuya ait ilk protez tırnak atölyesi, kursiyerlerin ortaya koyduğu sanatsal tırnak süsleme (nail art) çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Eğitim Programı ve İçerik

Atölyede verilen eğitimler 92 saatlik modül kapsamında yürütülüyor. Kursiyerler, alanında uzman personelden Nail Art ve temel medikal manikür gibi uygulamalı konularda eğitim alıyor. Eğitimini tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor; bu sertifika ile kursiyerler işyeri açma, bir iş yerinde çalışma veya yurt dışında çalışma gibi imkanlara sahip olabiliyor.

Merkez Görevlisinin Açıklamaları

Kübra Bingöl Çelik (Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi görevlisi) atölyenin kuruluş sürecini ve eğitim yaklaşımlarını şöyle aktardı: Kurum müdürümüz, müdür yardımcımız ve teknik personel desteğiyle Türkiye'nin ilk protez tırnak atölyesini burada kurduk. Tırnaklara estetik bakış açısıyla çeşitli şekillerde eğitim veriyoruz. Toplam 92 saatlik modülümüz var; modülü tamamlayanlara üst seviyeler de açılıyor ve kesinlikle temel medikal manikür eğitimleri veriyoruz.

Talep, Sertifikasyon ve Başvuru Koşulları

Çelik, taleplerin yoğunluğuna dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: Şu anda her biri 20 kişiden oluşan toplam 4 grubumuz var ve kurs açıldığı anda kontenjanlar hızla doluyor. Kursiyerlere verilen sertifika hem Türkiye'de hem de yurt dışında geçerli olan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir belge. Modüller tamamlandığında kursiyerler ustalık belgesine hak kazanıyor; ustalık sınavlarını başarıyla geçenler hem kendi iş yerlerini açabiliyor hem de Halk Eğitim'de eğitmen olarak görev alabiliyor. Başvuru için yeterlilik olarak okur yazar olmak ve minimum 14 yaş şartı yeterli kabul ediliyor. Çelik ayrıca protez tırnağın son dönemde çok popüler olduğunu vurguladı.

Kursiyer Görüşü

Tuğba Öbek (asıl mesleği otomasyon öğretmenliği) kursa katılma nedenini ve hedeflerini şöyle anlattı: Sektördeki popülerliği ve kadınlara yönelik sürekli talebi göz önünde bulundurarak bu eğitimi alıp daha sonra kendi iş yerimi açmayı planladım. Atölyeyi ilk olarak arkadaşlarımdan duydum, yoğun talep nedeniyle ikinci başvurumda kayıt olabildim. Kübra hocamız bize yeterli bir eğitim veriyor; aldığımız eğitim ilk aşama, daha sonra Nail Art'ın ikinci aşamasına geçtiğimizde ustalık belgesini alarak kendi iş yerimi açmayı hedefliyorum.

Eskişehir'de açılan bu atölye, mesleki eğitim ve kadın istihdamı için yeni fırsatlar sunarken, protez tırnak ve nail art alanında nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE'NİN KAMUYA AİT İLK PROTEZ TIRNAK ATÖLYESİ ESKİŞEHİR'DE AÇILDI.

TÜRKİYE'NİN KAMUYA AİT İLK PROTEZ TIRNAK ATÖLYESİ ESKİŞEHİR'DE AÇILDI.

TÜRKİYE'NİN KAMUYA AİT İLK PROTEZ TIRNAK ATÖLYESİ ESKİŞEHİR'DE AÇILDI.

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kağızman'da (7) Yıl (6) Ay Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
2
Batman'da Dicle Nehri 'Sis Denizi'ne Büründü
3
Paralimpik Yüzmede İl Birincileri: Ali Yağız ve Hamza Yavuz Güdücü
4
Başkale'de kar yağışı: merkezde 20 cm, yükseklerde 50 cm
5
Araç'ta 5 Girişli İntaş Mağarası Turizme Kazandırılmayı Bekliyor
6
Arhavi'de Süpürgesiyle Dans Eden Temizlik Görevlisi Birol Narman
7
Akkuş’ta Su Kanalına Düşen Karaca İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi