Eskişehir'de Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Buluşmaları Gerçekleşti

Eskişehir'de, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine her zaman bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Demokratikleşme İçin Atılan Büyük Adım

Anayasaların milletin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına aldığını vurgulayan Karakülah, "Bu bağlamda Türkiye'nin sivil anayasa sürecine girmesi, demokratikleşme yolunda atılan büyük bir adımdır. Sivil anayasanın başarıya ulaşabilmesi için her kesimin görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır. Toplumun tüm katmanlarının sürece dâhil edilmesi, demokrasinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Sivil anayasa sürecinde geçmişin birikimlerinden faydalanarak daha adil ve demokratik bir toplum inşa etmek hepimizin ortak görevidir. Türkiye'nin sivil anayasa yolculuğu, ülkemizin demokratik kültürünü derinleştirecek ve toplumsal barışa katkı sağlayacak bir fırsattır." diye konuştu.

Yeni Anayasa Toplumsal Sözleşme Olmalı

HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak, 1982 Anayasası'nın temelinin acı hikâyelerle dolu olduğunu belirterek, sıkıyönetim mahkemelerinin adil olmaktan uzak yargılama süreçlerine sahne olduğunu ifade etti. Oymak, "Darbe anayasasından kurtulmak için 37 yıldan bu yana pek çok taslak hazırlandı. 1993, 1995, 2001, 2010, 2013 ve 2017 değişiklik çalışmaları hep aynı amaç içindir. Anayasamız 1987 yılından bu yana 23 seferde tam 184 kez değişmiş, adeta yamalı bohçaya dönmüş ancak tüm bu değişiklikler yeni bir anayasa yapım ihtiyacını ortadan kaldıramamıştır. Bugüne kadar yapılan değişiklikler sonucunda dil ve kavram uyumu zayıflamış, kurumsal bütünlüğü kaybolmuştur." dedi.

Oymak, zamanın ruhuna uygun, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa yapmanın önemine dikkat çekti. "Türk demokrasisi yeni bir anayasa hazırlayarak darbe geleneğiyle hesaplaşmasını tamamlamalıdır." diyen Oymak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni anayasa, en zayıf insanın en kuvvetliden hakkını kolayca aldığı bir hukuk nizamını tesis etmelidir. Yeni anayasa bu topraklar üzerindeki ezeli ve ebedi kardeşliğimizi temsil eden bir toplum sözleşmesi olmalıdır. Cumhurbaşkanımız bu amaca yönelik olarak tüm siyasi partilere, tüm sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyor. En ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim çağrısı yapmıştır. İşte Türkiye'nin sivil anayasa projemizin çıkış noktası Cumhurbaşkanımızın bu çağrısıdır."

Panel ve Katılımcılar

Program, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Aygün'ün moderatörlüğünde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu'nun konuşmalarıyla devam etti.

Programa; Eskişehir Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, Eskişehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Eskişehir'de, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları" programı gerçekleştirildi. HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak, programda konuşma yaptı.

Eskişehir'de, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi Anayasa Buluşmaları" programı gerçekleştirildi. HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak, programda konuşma yaptı.