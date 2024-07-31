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Eskişehir'de Uygunsuz Davranışlar Sonrası Gözaltı

Tepebaşı'nda otobüs durağında uygunsuz hareketlerde bulunan kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:41
Eskişehir'de Uygunsuz Davranışlar Sonrası Gözaltı

Eskişehir'de Uygunsuz Davranışlar Sonrası Gözaltı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir otobüs durağında yaşanan olay, sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme geldi. Otobüs durağında, yanındaki kadına yönelik uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen M.K. (19) adlı genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın Ardındaki Süreç

Sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerin ardından, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, şüpheli M.K. yakalanarak polis merkezine götürüldü. M.K.'nın daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Adli İşlem ve Suçlamalar

Polis sorgusunun ardından M.K., 'cinsel taciz' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Olay, toplumsal hassasiyetin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki otobüs durağında uygunsuz hareketlerde bulunan kişi gözaltına...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki otobüs durağında uygunsuz hareketlerde bulunan kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki otobüs durağında uygunsuz hareketlerde bulunan kişi gözaltına...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki otobüs durağında uygunsuz hareketlerde bulunan kişi gözaltına alındı.

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