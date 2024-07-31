Eskişehir'de Uygunsuz Davranışlar Sonrası Gözaltı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir otobüs durağında yaşanan olay, sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme geldi. Otobüs durağında, yanındaki kadına yönelik uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen M.K. (19) adlı genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayın Ardındaki Süreç
Sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerin ardından, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, şüpheli M.K. yakalanarak polis merkezine götürüldü. M.K.'nın daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
Adli İşlem ve Suçlamalar
Polis sorgusunun ardından M.K., 'cinsel taciz' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Olay, toplumsal hassasiyetin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki otobüs durağında uygunsuz hareketlerde bulunan kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki otobüs durağında uygunsuz hareketlerde bulunan kişi gözaltına alındı.