Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Narkotik Operasyonu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine yönelik etkili bir operasyon gerçekleştirerek 4 zanlıyı tutukladı. Operasyona, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalarda, 820,31 gram sentetik uyuşturucu, 8 adet sentetik ecza hapı, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 77 fişek ele geçirildi. Elde edilen bu bulgular, uyuşturucu ticaretinin kapsamını gözler önüne serdi.

Cezaevi Geçmişi Olan Zanlılar

Gözaltına alınan şüphelilerden M.G'nin 19 yıl 10 ay 3 gün, A.Y'nin 12 yıl 6 ay ve D.Y'nin 2 yıl 7 ay 7 gün toplamda kesinleşmiş hapis cezaları olduğu belirlendi. Bu durum, operasyona katılan güçlerin ne denli ciddi bir suç örgütüne karşı mücadele ettiğini göstermektedir.

Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Savcılık, 4 zanlının tutuklanmasını talep etti ve hakimlik bu talebi kabul ederek tutuklama kararı verdi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Aramalarda, 820,31 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 77 fişek ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Aramalarda, 820,31 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 77 fişek ele geçirildi.