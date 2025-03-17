Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı. 27 bin 900 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:32
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, 5 şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şehir dışından uyuşturucu getirerek satış yapmayı planlayan zanlılar hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Başsavcılık koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu taşıyan 2 araç tespit edildi. Polis ekipleri, arazide durdurdukları araçlarda geniş çaplı arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, toplam 27 bin 900 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçlarda bulunan 5 şüpheli, bunların 2'sinin suça sürüklenen çocuk olduğu bilgisi de yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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