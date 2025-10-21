Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Odunpazarı'nda 7 Gözaltı

Eskişehir Odunpazarı'nda jandarma operasyonunda 7 şüpheli yakalandı; çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 09:49
İl Jandarma ekipleri adrese baskın düzenledi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekipler, 7 şüpheli üzerinde arama yaptı ve zanlıları gözaltına aldı.

Aramalarda ele geçirilenler arasında 51 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 7 kök Hint keneviri, 1 sentetik ecza hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 ruhsatsız av tüfeği, 23 fişek, 15 av tüfeği fişeği ve 13 bıçak yer aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. Aramada, 51 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 7 kök Hint keneviri, 1 sentetik ecza hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 ruhsatsız av tüfeği, 23 fişek, 15 av tüfeği fişeği ve 13 bıçak ele geçirildi. Operasyonda narkotik köpeği de yer aldı.

