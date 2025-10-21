Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Odunpazarı'nda 7 Gözaltı
İl Jandarma ekipleri adrese baskın düzenledi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekipler, 7 şüpheli üzerinde arama yaptı ve zanlıları gözaltına aldı.
Aramalarda ele geçirilenler arasında 51 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 7 kök Hint keneviri, 1 sentetik ecza hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 ruhsatsız av tüfeği, 23 fişek, 15 av tüfeği fişeği ve 13 bıçak yer aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
