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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:48
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de, Uyuşturucu Suçları ile Mücadele amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda, toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, belirlenen 3 farklı adrese baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar sonucunda, 363 gram kokain, 1468 sentetik ecza hap ve çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların Durumu

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sürecinin sonunda, zanlıların hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Kentte...

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Kentte belirlenen 3 adrese yapılan baskınlarda, 363 gram kokain, 1468 sentetik ecza hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Kentte...

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Kentte belirlenen 3 adrese yapılan baskınlarda, 363 gram kokain, 1468 sentetik ecza hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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