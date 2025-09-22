Eskişehir'de Yaşlı Adamı Darbeden Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de yaşlı adama saldırı: şüpheli gözaltında

Olayın ayrıntıları

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, beslediği köpeklerin sürekli havlaması nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi darbedildi. Olay, Yeşiltepe Mahallesi Ülküm Sokak ile Şehit Halit İlbay Caddesi çevresinde yaşandı.

İddiaya göre, köpeklerden şikayet edildiğini öğrenince öfkeye kapılan O.G, sokağından camiye gitmekte olan R.D (68)'den şüphelenip tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından O.G, Şehit Halit İlbay Caddesi'nde yürüyen R.D'yi takip ederek saldırdı.

Saldırı sonucu yaralanan R.D, olay yerinde yere yığıldı. Saldırının ve darp anlarının bir binaya ait güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı R.D'yi ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili olarak O.G polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gelişmeler ve soruşturmanın detayları yetkili birimlerce açıklanacak.