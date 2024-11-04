Eskişehir'de Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Eskişehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Eskişehir'de, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adalet süreçleri kapsamındaki bu operasyonda, 4 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmalar ve Tutuklamalar

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu operasyonda, "bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumları" üzerinden dolandırıcılık suçunu işleyen zanlılara yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Sosyal Medya Kullanımı ile Dolandırıcılık

İstanbul ve Eskişehir'de yürütülen operasyonda, 5 şüpheli sosyal medya hesapları üzerinden "yüksek kazanç, forex kazancı, yatırım temsilcisi" gibi başlıklarla aldatıcı internet sitelerine yönlendirdikleri mağdurların para yatırmalarını sağlayarak dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Ele Geçirilen Materyaller

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, dijital materyallerin yanı sıra başka kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartlar da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği, yapılan yargılama sonucunda 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.