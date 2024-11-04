DOLAR
34,34 -0,11%
EURO
37,41 -0,56%
ALTIN
3.021,08 -0,09%
BITCOIN
2.323.988,77 1,82%

Eskişehir'de Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 17:59
Eskişehir'de Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Eskişehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Eskişehir'de, yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adalet süreçleri kapsamındaki bu operasyonda, 4 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmalar ve Tutuklamalar

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu operasyonda, "bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumları" üzerinden dolandırıcılık suçunu işleyen zanlılara yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Sosyal Medya Kullanımı ile Dolandırıcılık

İstanbul ve Eskişehir'de yürütülen operasyonda, 5 şüpheli sosyal medya hesapları üzerinden "yüksek kazanç, forex kazancı, yatırım temsilcisi" gibi başlıklarla aldatıcı internet sitelerine yönlendirdikleri mağdurların para yatırmalarını sağlayarak dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Ele Geçirilen Materyaller

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, dijital materyallerin yanı sıra başka kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartlar da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği, yapılan yargılama sonucunda 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
2
Adana'da Çöp Kamyonu Dehşeti: Bir Kadın Can Verdi
3
29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?
4
Organ Bağışına Dikkat Çekildi: Futbol Etkinliği Düzenlendi
5
İsrail'de Gizli Belgeler Skandalında Beş Gözaltı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne Katıldı
7
Ebru Gündeş Konseri İçin Teftiş Başlatıldı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak