Eskişehir'de Yıkım Sırasında Çökme: 2 İşçi Yaralandı

Eskişehir'de Çöken Bina Faciası

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmalarının yapıldığı bir binada meydana gelen çökme sonucu 2 işçi yaralandı.

İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinde yıkılmakta olan 8 katlı binanın bazı bölümleri aniden çöktü. Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. Kısa süre içinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Enkaz altında kalan işçiler Eray Acartürk ve Muhammed İsmail, hızlıca gelen ekipler tarafından kurtarılmayı başardı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer taraftan, Selçuk Acartürk ve Sahabettin Valizade kendi çabalarıyla enkazdan çıktılar.

AFAD ekipleri, enkazda yaptıkları ses dinlemeleri sonucunda başka kimsenin kalmadığını belirtti. Olay sırasında çevrede bulunan ve tanıklık eden Erdem Özkaya, Porsuk Çayı kenarındaki oturduğu yerden yükselen toz bulutunu fark ettiğini, ardından gürültü duyduğunu ve binanın çöktüğünü ifade etti.

Odunpazarı Belediye Başkanının Açıklamaları

Olay yerinde incelemelerde bulunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, binanın daha önce elle yıkım kararı alındığını ve yaklaşık 1,5 aydır yıkım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Başkan Kurt, göçüğün oluştuğu sırada işçilerin yaralandığını, sağlık durumlarının ciddiyet taşımadığını belirtti.

Kurt ayrıca, yan binalarda bazı esnemelerin yaşandığını ifade ederek, gerekli tedbirlerin alınacağını ve gerekirse binaların boşaltılacağını ekledi. Müteahhit ile durumu değerlendirdiklerini ve daha hızlı bir yıkım için makine getirilebileceğini sözlerine ekledi.

Olay sonrası Şair Fuzuli Caddesi tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı; ancak çok geçmeden trafik akışı tekrar sağlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.