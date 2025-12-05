Eskişehir’de Yılbaşı Öncesi Operasyon: 128 Şişe Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Eskişehir’de KOM ekiplerinin yılbaşı öncesi operasyonunda iki araçta 128 şişe sahte/kaçak alkol ele geçirildi; 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 19:11
Eskişehir’de Yılbaşı Öncesi Operasyon: 128 Şişe Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Eskişehir’de Yılbaşı Öncesi Operasyon: 128 Şişe Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Kaçakçılıkla Mücadelede kamu sağlığı ve vergi kaybı hedef alındı

Eskişehir'de, yaklaşan yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonla 128 şişe sahte/kaçak alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, amaç halk sağlığının korunması, devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesi olarak açıklandı.

Polis ekiplerinin sürdürülen çalışmaları kapsamında şüpheli iki araç üzerinde arama yapıldı ve aramalarda toplam 128 şişe sahte, kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

ESKİŞEHİR’DE ELE GEÇİRİLEN 128 ŞİŞE KAÇAK ALKOL

ESKİŞEHİR’DE ELE GEÇİRİLEN 128 ŞİŞE KAÇAK ALKOL

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi