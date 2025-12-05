Eskişehir’de Yılbaşı Öncesi Operasyon: 128 Şişe Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Kaçakçılıkla Mücadelede kamu sağlığı ve vergi kaybı hedef alındı

Eskişehir'de, yaklaşan yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonla 128 şişe sahte/kaçak alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, amaç halk sağlığının korunması, devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesi olarak açıklandı.

Polis ekiplerinin sürdürülen çalışmaları kapsamında şüpheli iki araç üzerinde arama yapıldı ve aramalarda toplam 128 şişe sahte, kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

