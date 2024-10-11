Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in Haksız Mal Edinme Davası Devam Ediyor

Eskişehir'de Büyükerşen'in Yargılandığı Dava Devam Ediyor

Eskişehir'de, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve dört sanığın karşı karşıya kaldığı "haksız mal edinme" davasının duruşması, 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Davaların Ayrıntıları

Davanın görüldüğü günde sanıkların duruşmaya katılmadığı, yalnızca taraf avukatlarının ve Vakıflar Genel MüdürlüğüTurgut Kazan, müvekkillerinin suçlamalarını reddederek bilirkişi raporlarında bir suç unsuru bulunmadığını savundu. Kazan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün vakfı denetlediğini ve herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını vurguladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Cevap

Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili Ahmet Halil Ünal, sanıkların beyanlarını kabul etmemekle birlikte, şikayetlerinin sürdüğünü ifade etti. Mahkeme, bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vererek duruşmayı 7 Şubat 2025'e erteledi.

İddianamede Yer Alan Suçlamalar

Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Büyükerşen ve ailesinin mülk edinme yoluyla vakfın zarar uğratıldığı belirtiliyor. Öne sürülen iddialar arasında, vakfa ait şirketlerin 876 bin lira zarara uğratıldığı ve bazı taşınmazların uygun olmayan şartlarda elde edildiği yer alıyor.

Sanıklar ve Olası Cezalar

İddianamede Yılmaz Büyükerşen ile Ahmet D. için "güveni kötüye kullanma" suçundan 1-7 yıl arası hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar için ise aynı suçtan hapis cezası isteniyor.