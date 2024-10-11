DOLAR
34,28 -0,35%
EURO
37,52 -0,02%
ALTIN
2.924,48 -1,31%
BITCOIN
2.120.839,17 -3,58%

Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in Haksız Mal Edinme Davası Devam Ediyor

Yılmaz Büyükerşen ve 4 sanığın yargılandığı haksız mal edinme davasında duruşma 2025'e ertelendi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:05
Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in Haksız Mal Edinme Davası Devam Ediyor

Eskişehir'de Büyükerşen'in Yargılandığı Dava Devam Ediyor

Eskişehir'de, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve dört sanığın karşı karşıya kaldığı "haksız mal edinme" davasının duruşması, 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Davaların Ayrıntıları

Davanın görüldüğü günde sanıkların duruşmaya katılmadığı, yalnızca taraf avukatlarının ve Vakıflar Genel MüdürlüğüTurgut Kazan, müvekkillerinin suçlamalarını reddederek bilirkişi raporlarında bir suç unsuru bulunmadığını savundu. Kazan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün vakfı denetlediğini ve herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını vurguladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Cevap

Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili Ahmet Halil Ünal, sanıkların beyanlarını kabul etmemekle birlikte, şikayetlerinin sürdüğünü ifade etti. Mahkeme, bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vererek duruşmayı 7 Şubat 2025'e erteledi.

İddianamede Yer Alan Suçlamalar

Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Büyükerşen ve ailesinin mülk edinme yoluyla vakfın zarar uğratıldığı belirtiliyor. Öne sürülen iddialar arasında, vakfa ait şirketlerin 876 bin lira zarara uğratıldığı ve bazı taşınmazların uygun olmayan şartlarda elde edildiği yer alıyor.

Sanıklar ve Olası Cezalar

İddianamede Yılmaz Büyükerşen ile Ahmet D. için "güveni kötüye kullanma" suçundan 1-7 yıl arası hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar için ise aynı suçtan hapis cezası isteniyor.

İLGİLİ HABERLER

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı
2
Malatya'da Gıda Denetimlerinde 75 İşletmeye 3,2 Milyon Lira Ceza
3
Tekirdağ'da Korkunç Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Darbe: 4 Gözaltı
5
Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıl Dönümü: Demokratik Türkiye Vurgusu
6
İsrail'in Saldırıları Altında Filistinlilerin Kaçış Mücadelesi
7
Nusaybin'de PYD/YPG Saldırısında Şehit Olanlar Anıldı

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak