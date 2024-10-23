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Eskişehir'de Yoğun Sis Etkili Oluyor

Eskişehir'de günün ilerleyen saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:44
Eskişehir'de Yoğun Sis Etkili Oluyor

Eskişehir'de Yoğun Sis

Eskişehir'de kent merkezinin çeşitli noktalarında sabah saatlerinde yoğun sis etkisini göstermeye başladı. Günün aydınlanmasıyla birlikte etkisini artıran sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Trafik Güvenliği İçin Önlemler Alındı

Eskişehir-Ankara kara yolunda araç sürücüleri, sis nedeniyle kontrollü bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Bu duruma yönelik olarak polis ekipleri, trafik güvenliği amacıyla güzergahlarda çeşitli tedbirler aldı.

Hava Durumu ve Beklentiler

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Eskişehir'de, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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