Eskişehir'de Yoğun Sis: Görüş Düşü, İlginç Görüntüler

Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü; sürücüler tedbir aldı ve kent merkezindeki ilginç görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:04
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis kent merkezinde dikkat çeken kareler oluşturdu

Eskişehir'de etkili olan sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstererek görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Sis nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını açtı ve muhtemel kazaları önlemek için daha tedbirli ilerledi.

Kent merkezinin sisle kaplanmasıyla ortaya çıkan ilginç görüntüler ise cep telefonu kameralarıyla fotoğraflandı.

