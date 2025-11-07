Eskişehir'de Yoğun Sis: Görüş Düşü, İlginç Görüntüler

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis kent merkezinde dikkat çeken kareler oluşturdu

Eskişehir'de etkili olan sis, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstererek görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Sis nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını açtı ve muhtemel kazaları önlemek için daha tedbirli ilerledi.

Kent merkezinin sisle kaplanmasıyla ortaya çıkan ilginç görüntüler ise cep telefonu kameralarıyla fotoğraflandı.

ESKİŞEHİR’DE ETKİLİ OLAN SİS İLGİNÇ GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU.