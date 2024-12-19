Eskişehir'de Yoğun Sisin Etkisiyle Pikap Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Eskişehir'de yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bir yolda meydana gelen kazada, pikap tıra çarparak sürücüsü yaralanmış durumda.

Emin A. yönetimindeki 06 FD 8957 plakalı pikap, görüş mesafesinin yoğun sis nedeniyle azalması sonucu, Eskişehir-Alpu kara yolunun 10. kilometresinde aynı yöne giden Serdar T. tarafından kullanılan 39 AS 004 plakalı toz kömür yüklü kamyona çarptı.

Gizli buzlanmanın olduğu yolda sollama yaparken gerçekleşen kazada, her iki araç da devrildi. Yaralı sürücü Emin A., çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı.

Emin A, yapılan ilk müdahaleden sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Serdar T.'nin, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali'ne toz kömür götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.